На що сподівався голова БЕБ напередодні ухвалення проєкту держбюджету?

Напередодні ухвалення проєкту бюджету на 2026 рік голова БЕБ Олександр Цивінський в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що бюро зіштовхнулося з дискримінаційно низькими заробітними платнями.

Якщо порівняти оплату праці працівників БЕБ та працівників з інших органів, то вони відрізняються попри те, що законом умови визначені одні й ті ж для всіх.

Як пояснив Цивінський, є встановлений неоподаткований мінімум. Для ДБР, НАБУ та ВАКС він рахувався від 3 028 гривень, а для БЕБ чомусь від 2 102 гривень.

Коли в законі прописано все однаково, але є ось такі винятки, то це дискримінаційна норма, додав голова БЕБ.

Олександр Цивінський Директора Бюро економічної безпеки Ми надзвичайно активно працювали з представниками уряду з цього приводу. На цей момент ми знаємо, що нас почули. Частково ця проблема буде розв'язана у 2026 році.

Крім того, Цивінський зазначив, що у проєкті бюджету буде передбачено вирівняння позиції неоподаткованого мінімуму з іншими органами (проєкту бюджету на 2026 рік був опублікований 15 вересня – 24 Канал).

Зауважте! Саме так Олександр Цивінський коментував проблеми з фінансуванням БЕБ напередодні прийняття бюджету, однак його сподівання не справдилися.

Що насправді було закладено у проєкті бюджету?

З документа щодо видатків на 2024 – 2026 роки, що є у розпорядженні 24 Каналу, відомо, що для Бюро економічної безпеки на 2026 рік не передбачене збільшення видатків на забезпечення БЕБ.

Таким чином, загальний фонд органу залишається на рівні 1,94 мільярда гривень.

Крім того, як повідомив перший заступник податкового Комітету ВРУ Ярослав Железняк, поки на ДБР видатки збільшили на понад 880 мільйонів гривень, то на реформу БЕБ – 0 гривень.

Ярослав Железняк Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, член політичної партії "Голос" Навіть не сумнівайтесь, на реформу БЕБ уряд заклав 0 гривень 0 копійок. На реформу митниці теж. Це про офіційні переваги Уряду по бізнес-клімату, а не те, що ви бачите на кольорових презентаціях на нескінченних конференціях.

Яке фінансування передбачене для інших органів?