Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець в ефірі 24 Каналу пояснила, чому саме так у бюджеті розподілені видатки. Також відсутність фінансування реформування БЕБ має стати випробуванням для керівництва відомства.
Як проводяться розслідування у ДБР?
Богуславець пояснила, що ДБР – важливий правоохоронний орган. Вона припустила, чому йому збільшили фінансування на 2026 рік на 23% порівняно з 2025 роком.
У ДБР розслідування злочинів, вчинених, наприклад, правоохоронцями, окремою категорією осіб, становлять дуже великий інтерес для тих, хто перебуває у найвищих кабінетах. ДБР також розслідує злочини, вчинені військовослужбовцями,
– підкреслила голова Антикорупційного центру "Межа".
Контроль над ДБР і небажання реформувати, зокрема його, є, на її думку, наріжним каменем, який відстежуються у меседжах, що лунають від представників вищих ешелонів влади.
Вона нагадала, що нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про реформу ДБР, про прозорий конкурс – такий самий, який відбувається у НАБУ, САП, НАЗК та БЕБ.
Цей прозорий конкурс передбачає, за словами Богуславець, участь міжнародних представників у конкурсній комісії, де на прозорому конкурсі, за яким спостерігає вся Україна, обирають, наприклад, директора ДБР, його заступників, керівників територіальних управлінь.
Ми спіткнулись з дуже серйозною критикою з боку народного депутата Бужанського, представника правоохоронного комітету Верховної Ради. Нам говорили, що ніколи в Україні не буде ніяких міжнародних конкурсів, ніяких керівників з правоохоронних органів і ніякого залучення міжнародних партнерів. Це стосується і недореформованої прокуратури, і Національної поліції України,
– відзначила Мартина Богуславець.
Вона додала, що зараз можна лише поспівчувати директору Бюро економічної безпеки Олександру Цивінському, тому що в історії правоохоронних органів у нього зараз найбільший виклик. За відсутності бюджету на 2026 рік, він має провести реформу, очищення системи і добір людей.
Що відомо про бюджетне фінансування БЕБ?
- Директор БЕБ в інтерв'ю 24 Каналу наголосив, що працівники Бюро економічної безпеки отримають "дискримінаційно низькі заробітні плати" порівняно зі співробітниками інших правоохоронних органів.
- Цивінський напередодні подання урядом бюджету сподівався, що у проєкті бюджету буде передбачено вирівняння позиції неоподаткованого мінімуму з іншими органами. Проте його плани не справдилися.
- Відповідно до бюджету на 2026 рік загальний фонд для БЕБ не змінився. Водночас для ДБР загальний фонд склав 4,71 мільярда гривень, що на майже 900 мільйонів гривень більше, ніж у 2025-му.
- Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк вважає, що ідея не закладати жодних грошей на реформу БЕБ належить не уряду, а Офісу Президента. Він нагадав, що це може бути пов'язано з "пошуком російського сліду й блокуванням призначення Цивінського".