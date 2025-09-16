Глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец в эфире 24 Канала объяснила, почему именно так в бюджете распределены расходы. Также отсутствие финансирования реформирования БЭБ должно стать испытанием для руководства ведомства.

К теме Обещали, но не выполнили: как правительство обошло БЭБ в бюджете на 2026 год

Как проводятся расследования в ГБР?

Богуславец объяснила, что ГБР – важный правоохранительный орган. Она предположила, почему ему увеличили финансирование на 2026 год на 23% по сравнению с 2025 годом.

В ГБР расследование преступлений, совершенных, например, правоохранителями, отдельной категорией лиц, представляют очень большой интерес для тех, кто находится в высоких кабинетах. ГБР также расследует преступления, совершенные военнослужащими,

– подчеркнула глава Антикоррупционного центра "Межа".

Контроль над ГБР и нежелание реформировать, в частности его, является, по ее мнению, краеугольным камнем, который отслеживаются в месседжах, звучащих от представителей высших эшелонов власти.

Она напомнила, что недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о реформе ГБР, о прозрачном конкурсе – такой же, который происходит в НАБУ, САП, НАПК и БЭБ.

Этот прозрачный конкурс предусматривает, по словам Богуславец, участие международных представителей в конкурсной комиссии, где на прозрачном конкурсе, за которым наблюдает вся Украина, выбирают, например, директора ГБР, его заместителей, руководителей территориальных управлений.

Мы столкнулись с очень серьезной критикой со стороны народного депутата Бужанского, представителя правоохранительного комитета Верховной Рады. Нам говорили, что никогда в Украине не будет никаких международных конкурсов, никаких руководителей из правоохранительных органов и никакого привлечения международных партнеров. Это касается и недореформированной прокуратуры, и Национальной полиции Украины,

– отметила Мартына Богуславец.

Она добавила, что сейчас можно лишь посочувствовать директору Бюро экономической безопасности Александру Цивинскому, потому что в истории правоохранительных органов у него сейчас самый большой вызов. При отсутствии бюджета на 2026 год, он должен провести реформу, очистки системы и отбор людей.

Что известно о бюджетном финансировании БЭБ?