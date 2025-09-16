Глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец в эфире 24 Канала объяснила, почему именно так в бюджете распределены расходы. Также отсутствие финансирования реформирования БЭБ должно стать испытанием для руководства ведомства.
Как проводятся расследования в ГБР?
Богуславец объяснила, что ГБР – важный правоохранительный орган. Она предположила, почему ему увеличили финансирование на 2026 год на 23% по сравнению с 2025 годом.
В ГБР расследование преступлений, совершенных, например, правоохранителями, отдельной категорией лиц, представляют очень большой интерес для тех, кто находится в высоких кабинетах. ГБР также расследует преступления, совершенные военнослужащими,
– подчеркнула глава Антикоррупционного центра "Межа".
Контроль над ГБР и нежелание реформировать, в частности его, является, по ее мнению, краеугольным камнем, который отслеживаются в месседжах, звучащих от представителей высших эшелонов власти.
Она напомнила, что недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о реформе ГБР, о прозрачном конкурсе – такой же, который происходит в НАБУ, САП, НАПК и БЭБ.
Этот прозрачный конкурс предусматривает, по словам Богуславец, участие международных представителей в конкурсной комиссии, где на прозрачном конкурсе, за которым наблюдает вся Украина, выбирают, например, директора ГБР, его заместителей, руководителей территориальных управлений.
Мы столкнулись с очень серьезной критикой со стороны народного депутата Бужанского, представителя правоохранительного комитета Верховной Рады. Нам говорили, что никогда в Украине не будет никаких международных конкурсов, никаких руководителей из правоохранительных органов и никакого привлечения международных партнеров. Это касается и недореформированной прокуратуры, и Национальной полиции Украины,
– отметила Мартына Богуславец.
Она добавила, что сейчас можно лишь посочувствовать директору Бюро экономической безопасности Александру Цивинскому, потому что в истории правоохранительных органов у него сейчас самый большой вызов. При отсутствии бюджета на 2026 год, он должен провести реформу, очистки системы и отбор людей.
Что известно о бюджетном финансировании БЭБ?
- Директор БЭБ в интервью 24 Каналу отметил, что работники Бюро экономической безопасности получат "дискриминационно низкие заработные платы" по сравнению с сотрудниками других правоохранительных органов.
- Цивинский накануне представления правительством бюджета надеялся, что в проекте бюджета будет предусмотрено выравнивание позиции необлагаемого минимума с другими органами. Однако его планы не оправдались.
- Согласно бюджету на 2026 год общий фонд для БЭБ не изменился. В то же время для ГБР общий фонд составил 4,71 миллиарда гривен, что почти на 900 миллионов гривен больше, чем в 2025-м.
- Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк считает, что идея не закладывать никаких денег на реформу БЭБ принадлежит не правительству, а Офису Президента. Он напомнил, что это может быть связано с "поиском российского следа и блокированием назначения Цывинского".