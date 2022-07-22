Бензин та автогаз подорожчав 22 липня: чи зростатиме ціна пального через новий курс

Ціна пального 22 липня дещо зросла на АЗС. Експерт прогнозує, що новий курс НБУ не вплине на ціну пального й вона залишиться у цьому ж ціновому діапазоні. Скільки коштує бензин, дизель та автогаз на АЗС, розповідаємо далі.

Ціна пального на АЗС 22 липня

Бензин А-95 – 50,55 50,52 гривні за літр (+3 копійки проти 21 липня).

– 50,55 50,52 гривні за літр (+3 копійки проти 21 липня). Бензин А-92 – 49,45 гривні за літр (без змін).

– 49,45 гривні за літр (без змін). Дизельне пальне – 55,16 гривні за літр (-11 копійок).

– 55,16 гривні за літр (-11 копійок). Автогаз – 30,91 гривні за літр (+55 копійок).

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Директора "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн зазначив, що роздробі ціни підняли деякі невеликі та регіональні мережі. Національні – без змін. "Підняття курсу запустило механізм зменшення прибутку та його перерозподілу між сегментами нафтопродуктозабезпечення", – пояснив він у дописі в фейсбуці. Відсутність цінової стелі дозволила швидко наповнити ринок за рахунок гарної матеріальної мотивації (прибутку). Зараз почався зворотній процес, коли всім доведеться скорочувати маржу, а найбільш неефективним, здебільшого випадковим та непрофільним постачальникам – залишити цей ринок,

– вважає він.

Що буде з цінами на пальне: прогноз

До рішення НБУ підвищити офіційний курс долара до гривні, зі слів Куюна, експерти очікували на зниження ціни дизельного пального та автогазу.

Нагадаю, що роздрібна ціна на скраплений газ за місяць знизилась десь на 30%. Ми очікували, що так дуже дешевшатиме й дизельне пальне. Були всі передумови для зменшення ціни більш ніж на 10 гривень,

– розповів Куюн.

Чи варто чекати на зниження цін

Експерт пояснив, що після підняття офіційного курсу до 36,57 гривні здешевшання цін на пальне не буде. Зауважимо, що курс долара зріс до 40 гривень.

Тож він вважає, що українцям варто забути про очікуване зниження цін на пальне, оскільки валютне коригування з’їсть над маржу трейдерів. Разом з тим Куюн прогнозує, що підвищення цін найближчим часом теж не буде й пальне триматиметься у наявному ціновому діапазоні.

Поточні ціни на заправках мають всі шанси втриматися без підвищення. Цьому буде також сприяти й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні,

– написав у фейсбуці експерт.

Сергій Куюн вважає, що в найближчі тижні діапазон цін буде орієнтовно таким:

дизельне пальне – 56 – 58 гривень за літр,

бензин – 51 – 53 гривні за літр,

автогаз – у середньому 30 гривень за літр.

Оптові ціни на пальне зросли

Експерт зауважив, що оптові ціни на дизпальне та бензин за вчора (21 липня) зросли на 10 та 11,5 гривень за літр відповідно (54,8 та 55 гривні за літр). "Вже є випадки відкату на 2 – 3 гривні. Наступного тижня так зроблять й інші. Характерно, що оптова ціна автогазу поки що майже не змінилась", – написав він.

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