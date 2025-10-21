Вартість бензину марки АІ-92 на Петербурзькій біржі зросла до 74 336 рублів за тонну. Таким чином це стало 15-м ціновим рекордом за рік.

Як змінилися ціни на бензин в Росії?

Вартість бензину марки АІ-92 зросла на 0,08%, чим самим паливо четвертий день поспіль оновлює історичний максимум, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "Експерт".

Окрім АІ-92 зросла ціна зимового дизеля (+0,2% до 77 709 рублів) та авіагасу (+2,92% до 80 203 рублів). Інше паливо впало в ціні:

бензин АІ-95 подешевшав на 0,51%, до 79 622 рублів;

вартість літнього дизеля знизилася на 6,76% до 64 939 рублів за тонну;

міжсезонного – на 5,04% до 63 069 рублів;

Глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна назвала зростання цін на бензин тимчасовим фактором, пов'язаним із стороною пропозиції. За її словами, заходи уряду мають стабілізувати ринок, а саме зростання не несе ознак стійкої інфляції, хоч і здатне короткостроково вплинути на інфляційні очікування населення.

Як росіяни реагують на ситуацію з пальним?

Російські ЗМІ відкрито визнають загострення проблем із пальним, пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

Аналітики наводять дані опитування онлайн-платформи WEBBANKIR, з яких стало відомо, що 74% російських водіїв помітили зростання цін на бензин із серпня 2025 року. А 90% опитуваних очікують їх подальшого підвищення.

Понад 50% респондентів вважають це подорожчання суттєвим, а майже 19% стикалися з порожніми автозаправками.

Через подорожчання близько 40% водіїв змінили стиль водіння, а 38% почали купувати дешевше пальне. Зазначається, що з початку 2025 року ціни на бензин у Росії зросли на 10%, що, за даними росЗМІ, стало найрізкішим стрибком за останні 15 років.

Цікаво те, що голова російської спілки автосервісів Юрій Валько заявив пропагандистським ЗМІ, що все більше АЗС продають низькоякісне пальне.

