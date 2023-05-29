Пальне здорожчає до 10 гривень через повернення ПДВ на довоєнний рівень

В Україні з 1 липня почнуть діяти довоєнні ставки ПДВ на пальне – вони зростуть з поточних 7% до 20%. Відповідно, здорожчають і, зокрема, бензин та дизель – за прогнозами, до 10 гривень за літр.

Зростання цін неминуче

Здорожчання пального очікують не лише експерти та учасники ринку. Так, аналітики Національного банку зазначають: воно почнеться відразу в липні.

Читайте також Україну заливають підробним дизелем: як розпізнати фальсифікат

Зі свого боку, паливний експерт Сергій Куюн в коментарі 24 Каналу зазначив: зростання цін не вплине на попит – оскільки потреба в переміщенні не зникне ні в звичайних людей, ні в бізнесу. Відповідно, очікувати зниження обсягів продажів після здорожчання пального не варто.

Скільки коштуватимуть бензин та дизель

За словами Куюна, ціни зростуть різко. Так, він очікує, що:

бензин здорожчає на 10–11 гривень за літр;

здорожчає на 10–11 гривень за літр; дизель – на 8 гривень за літр;

– на 8 гривень за літр; автогаз – на рівні 3 гривень за літр.

Зі свого боку, експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук в коментарі 24 Каналу назвав інші, однак все одно високі ціни. За його словами:

бензин здорожчає на 5–7 гривень за літр;

здорожчає на 5–7 гривень за літр; дизель – на 7 гривень за літр;

– на 7 гривень за літр; автогаз – на 3,5 гривні за літр.

Напроти, народний депутат Данило Гетманцев в розмові з 24 Каналом зазначив, що великого зростання цін не прогнозується.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ціна визначається передусім вартістю нафти. Зараз ми не бачимо потенціалу для її зростання – навпаки, ми бачимо достатньо високу маржинальність компаній, які торгують паливом. Тому так, ми не виключаємо невеликого подорожчання, але катастрофи точно не буде.

Здорожчає не лише пальне

Зростання цін на пальне потягне за собою здорожчання й інших товарів та послуг, вважають експерти. Косянчук пояснює: річ у тім, що "вартість нафтопродуктів закладена в собівартість всього на світі – від послуг перукаря до важкого машинобудування".

Зверніть увагу! Інформація про нібито критично низькі запаси пального в Україні – фейкова та спрямована на залякування населення. Насправді ж пального більш ніж достатньо, а його нестача навіть не прогнозується.