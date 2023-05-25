Російські фейки

Розганяють фейк про критично низькі запаси пального в Україні російські пропагандисти. За основу вони взяли слова заступника міністра енергетики України Миколи Колесника, який сказав, що "наразі країна забезпечена паливом не більш як на 30 днів".

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Однак ця заява прозвучала в контексті необхідності створення стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів. Мета яких – законодавчо зобов’язати трейдерів тримати певний запас залежно від їхнього обороту.

Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що в Україні нібито залишився "критично малий запас палива" і через це в країні "почалася паніка". Колісник не заявляв про те, що в Україні нібито "назріває гострий дефіцит палива". Йдеться про те, що в умовах блокади (повного припинення поставок) у країні залишиться палива на 30 днів,

– пояснюють аналітики.

Що сказав Колісник

Колісника цитує Міністерство енергетики. І дійсно, з цієї цитати чітко зрозуміло, що заступник глави відомства не казав про кризову ситуацію в країні – він:

припустив, що Росія може спробувати викликати цю кризу;

наголосив на важливості збільшення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів;

зазначив, що нині Україна має цих запасів на 10–30 днів.

Створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів – ще одна відповідь на виклик, який поставила перед країною війна. Сьогодні у разі припинення надходжень нафти й нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більш як 10–30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Цього критично мало, враховуючи усю підступність ворога, з яким ми маємо справу, не можна виключати ризику чергової спроби позбавити нас палива,

– сказав Колісник.

Пального достатньо

Водночас в експертному середовищі запевняють: Україна повністю забезпечена пальним. А 30-денний запас – це дуже багато.

Навіть якщо ні краплі пального не зайде, ми будемо місяць їздити. Це дуже багато. Максимальні запаси, які припускає відповідний законопроєкт, робота над яким триває, складають 61 день. А у нас вже є половина цього,

– пояснив енергетичний експерт Сергій Куюн.

Понад те, додав він, від початку 2023 року Україна перебуває у "хронічному профіциті" паливних марок. При чому всіх видів.