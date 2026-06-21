Бензину більше немає: у Криму повністю зупинили продаж пального

У неділю, 21 червня, паливна криза у тимчасово окупованому Криму сягнула апогею. Продаж бензину зупинили повністю, як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок.

Які обмеження на пальне у Криму

Про це повідомив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

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Не продають пальне на кримських АЗС і за талонами як фізичним особам, так і компаніям.

За словами Аксьонова, пальне відпускатимуть відтепер лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність і безпеку.

Про всі подальші рішення у зв’язку із ситуацією, що склалася на паливному ринку республіки, буде повідомлено додатково,

– додав він.

Перед цим в окупованому Севастополі місцева "влада" припинила продавати бензин водіям за талонами, які видали раніше. Про це повідомив так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв.

Причиною такого кроку він назвав затримки із постачаннями пального до Севастополя.

Постачання пального до міста затримується. У зв’язку з цим сьогодні ми змушені призупинити відпуск пального за QR-кодами на АЗС "ТЕС",

– написав Развожаєв.

Наразі у Севастополі заправляють лише автомобілі оперативних служб.

При цьому влада не може назвати терміни, коли ситуація з пальним покращиться, і навіть не обіцяє цього. Развожаєв лише додав, що повідомить про подальший розвиток подій.

Чому паливна криза загострюється

Паливна криза в Криму загострюється через успішні удари ЗСУ по шляхах постачання бензину та дизелю.

Окупанти шукають обхідні шляхи для постачання пального та не можуть гарантувати безпеку на сухопутному коридорі. Тому кількість бензовозів, яким вдається дістатися до окупованого півострова зменшилася в рази.

А від 21 червня, як повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, ще й поромні перевезення через Керченську переправу тимчасово не здійснюватимуться, тоді як вантажівкам заборонили рух Кримським мостом.

На додачу удари українських дронів по нафтопереробних заводах Росії різко зменшили обсяги нафтопереробки, що викликало дефіцит бензину. Відтак, росіяни не лише не можуть безпечно доставити пальне на окупований півострів, але й відчувають його гостру нестачу по всій країні.

Нагадаємо, паливна криза охопила вже понад 53 регіони Росії та окуповані українські території. Місцева влада запровадила ліміти та обмеження на продаж бензину та дизелю. Водночас ціни на пальне різко підскочили на біржі: бензин АІ-92 подорожчав приблизно на 30%, бензин АІ-95 – на 33%, дизельне пальне – на 40%.