Індексація пенсій у березні: чому не всім підвищили виплати

25 березня завершилось нарахування пенсійних виплат за березень. Результатом цьогорічної індексації, більшість українців незадоволена.

Чому підвищення виплат незначне

Під індексацію підпадає "чиста" пенсія, без жодних доплат. У тому числі і надбавок за стаж. Тому сума підвищення може бути менше очікуваної.

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Мінімальна сума підвищення пенсій склала 100 гривень, а максимальна – 1 500 гривень. Змінились і гарантовані виплати, зараз вони такі:

мінімальні пенсії або виплати тих громадян, які не мають достатньої кількості стажу, зросли на 188 гривень і тепер складають 2 549 гривень;

пенсіонери, які не працюють, отримали підвищення 205 гривень, тепер їхні мінімальні виплати – 2 725 гривень.

У кого не змінились виплати

Майже не змінились виплати громадян, чиї пенсії менші за мінімальні. Це пов'язано з тим, що їм надається спеціальна надбавка. Ця доплата збільшує пенсію до визначеного в Україні мінімуму. Після індексації ця надбавка анулюється, а виплата зростає на майже таку ж суму.

Також не зазнали масштабних змін пенсії українців, які вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років. Під питанням залишились і виплати суддів та прокурорів.