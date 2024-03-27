Хто має пільги на доставку газу

Для українців нині надходить дві платіжки за газ – за сам ресурс і за його доставку. Проте за останньою із них можна не платити за однієї умови.

Читайте також Через суттєве потепління: у Києві вже незабаром вимкнуть батареї

Ті, хто вже давно не користується газом, але досі під'єднані до мережі, мають платити за його доставку. Щоб цього не робити, треба розірвати договір та від’єднатися від мережі.

Зауважте! Якщо людина не хоче розривати договір, бо згодом знову почне користуватися газом, вона може платити мінімальну суму поки цього не робить.

Як розірвати договір на доставку газу

отримати Акт про припинення газопостачання;

звернутися до свого Оператора ГРМ і заявити про бажання розірвати договір;

якщо подача газу в приміщення не припиняється, то необхідно написати Оператору ГРМ заяву та розірвати договір.

Якщо Оператор ГРМ не хоче розривати договір, потрібно звернутися зі скаргою до НКРЕКП.