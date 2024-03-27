Кто имеет льготы на доставку газа

Для украинцев сейчас поступает две платежки за газ – за сам ресурс и за его доставку. Однако по последней из них можно не платить при одном условии.

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Те, кто уже давно не пользуется газом, но до сих пор подключены к сети, должны платить за его доставку. Чтобы этого не делать, надо расторгнуть договор и отсоединиться от сети.

Заметьте! Если человек не хочет расторгать договор, потому что впоследствии снова начнет пользоваться газом, он может платить минимальную сумму пока этого не делает.

Как расторгнуть договор на доставку газа

получить Акт о прекращении газоснабжения;

обратиться к своему Оператору ГРМ и заявить о желании расторгнуть договор;

если подача газа в помещение не прекращается, то необходимо написать Оператору ГРМ заявление и расторгнуть договор.

Если Оператор ГРМ не хочет расторгать договор, нужно обратиться с жалобой в НКРЕКП.