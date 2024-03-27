Кто имеет льготы на доставку газа

Для украинцев сейчас поступает две платежки за газ – за сам ресурс и за его доставку. Однако по последней из них можно не платить при одном условии.

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Те, кто уже давно не пользуется газом, но до сих пор подключены к сети, должны платить за его доставку. Чтобы этого не делать, надо расторгнуть договор и отсоединиться от сети.

Как расторгнуть договор на доставку газа

  • получить Акт о прекращении газоснабжения;
  • обратиться к своему Оператору ГРМ и заявить о желании расторгнуть договор;
  • если подача газа в помещение не прекращается, то необходимо написать Оператору ГРМ заявление и расторгнуть договор.

Если Оператор ГРМ не хочет расторгать договор, нужно обратиться с жалобой в НКРЕКП.