Завершение отопительного сезона в Киеве
Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города – сэкономить на оплате за отопление. Поэтому, с 28 марта начнется процесс отключения.
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Мэр Киева, Виталий Кличко напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. А именно поэтому как для ее развертывания, так и для перехода в летний режим – необходимо несколько дней.
Виталий Кличко также отметил, что несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения.
Какое решение приняло Укрэнерго
Ранее, 24 марта в эфире телемарафона председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что решение об окончании отопительного сезона в некоторых областях будет приниматься отдельно, передает 24 Канал. Речь идет о регионах, наиболее пострадавших от российских атак.
Кудрицкий отмечает, что именно постоянная температура воздуха будет влиять на скорость окончания отопительного сезона. По его словам, при несвоевременном отключении, есть риск перегрузить энергосистему.