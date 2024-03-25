Кто имеет право на льготу

Льготы для ветеранов предусмотрены Статьей 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Льготникам ветеранам войны предлагается 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого бытового топлива, а также сжиженного газа.

Важно! Скидка предоставляется при условии, что средний месячный доход на одного члена семьи не превышает сумму, которая дает право на получение налоговой социальной льготы. В 2024 году эта сумма составляет 4 240 гривен.

Среди членов семьи льготника, воспользоваться этой льготой могут:

супруги;

несовершеннолетние дети (до 18 лет);

незамужние/неженатые взрослые дети, которые имеют инвалидность с детства категорий I и II или инвалидность I группы;

лицо, которое ухаживает за инвалидом войны I группы, при условии совместного проживания, а также если лицо с инвалидностью не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, находящееся под опекой или попечительством льготника, с которым оно проживает.

Кто может вообще не платить за коммуналку

6 февраля 2024 года были внесены изменения в порядок перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги со стороны правительства, что позволяет в определенных ситуациях не платить за них вообще.

Освобождение от оплаты ЖКУ возможно в случаях:

если услуги были предоставлены не в полном объеме или вовсе не были предоставлены;

если качество предоставленных услуг не соответствует установленным стандартам.

В случае возникновения одного из этих обстоятельств, потребитель имеет право требовать перерасчета стоимости услуг, подав акт-претензию в регуляторный орган.

Важно! После получения претензии, поставщик услуг обязан провести необходимую проверку. В случае подтверждения жалобы, регулятор должен осуществить перерасчет в течение 30 дней и выплатить надлежащую компенсацию.