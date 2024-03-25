Кто имеет право на льготу
Льготы для ветеранов предусмотрены Статьей 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
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Льготникам ветеранам войны предлагается 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого бытового топлива, а также сжиженного газа.
Среди членов семьи льготника, воспользоваться этой льготой могут:
- супруги;
- несовершеннолетние дети (до 18 лет);
- незамужние/неженатые взрослые дети, которые имеют инвалидность с детства категорий I и II или инвалидность I группы;
- лицо, которое ухаживает за инвалидом войны I группы, при условии совместного проживания, а также если лицо с инвалидностью не состоит в браке;
- нетрудоспособные родители;
- лицо, находящееся под опекой или попечительством льготника, с которым оно проживает.
Кто может вообще не платить за коммуналку
6 февраля 2024 года были внесены изменения в порядок перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги со стороны правительства, что позволяет в определенных ситуациях не платить за них вообще.
Освобождение от оплаты ЖКУ возможно в случаях:
- если услуги были предоставлены не в полном объеме или вовсе не были предоставлены;
- если качество предоставленных услуг не соответствует установленным стандартам.
В случае возникновения одного из этих обстоятельств, потребитель имеет право требовать перерасчета стоимости услуг, подав акт-претензию в регуляторный орган.