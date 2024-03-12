В каких случаях не платят за ЖКУ

6 февраля 2024 года правительство изменило порядок осуществления перерасчета стоимости коммуналки. В некоторых случаях за ЖКУ можно не платить вовсе.

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Не платить можно, если коммунальные услуги:

не были предоставлены в полном объеме;

не предоставлялись вовсе;

не соответствуют определенным стандартам качества.

Если потребитель заявляет об одном из указанных признаков, он может требовать перерасчета. Для этого необходимо обратиться к регулятору с актом-претензией.

После этого поставщик должен осуществить проверку. Если претензия подтверждается, регулятор обязан провести перерасчет в течение 30 дней и выплатить компенсацию.

В случае принятия решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет осуществляется в течение одного месяца, начиная с даты, когда принято решение об удовлетворении требований,

– говорится в сообщении

Кто может не платить за ЖКУ

Правительством определены случаи при которых гражданину полагается компенсация от регулятора. Речь идет о таких ситуациях: