В каких случаях не платят за ЖКУ
6 февраля 2024 года правительство изменило порядок осуществления перерасчета стоимости коммуналки. В некоторых случаях за ЖКУ можно не платить вовсе.
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Не платить можно, если коммунальные услуги:
- не были предоставлены в полном объеме;
- не предоставлялись вовсе;
- не соответствуют определенным стандартам качества.
Если потребитель заявляет об одном из указанных признаков, он может требовать перерасчета. Для этого необходимо обратиться к регулятору с актом-претензией.
После этого поставщик должен осуществить проверку. Если претензия подтверждается, регулятор обязан провести перерасчет в течение 30 дней и выплатить компенсацию.
В случае принятия решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет осуществляется в течение одного месяца, начиная с даты, когда принято решение об удовлетворении требований,
– говорится в сообщении
Кто может не платить за ЖКУ
Правительством определены случаи при которых гражданину полагается компенсация от регулятора. Речь идет о таких ситуациях:
- нарушен график вывоза бытовых отходов;
- в доме температура воздуха ниже допустимой;
- температура горячей воды и теплоносителя не соответствует норме;
- горячая и холодная вода, поступающие в помещение, ненадлежащего качества.