Почему экспорт топлива сократился

Отгрузка топлива сокращается уже три недели подряд, что связывают с атаками на российские нефтеперерабатывающие объекты в январе и феврале.

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Например, 21 января атаке подвергся нефтеперерабатывающий комплекс "Новатэк усть-луга", расположенный в Финском заливе. Только через три недели, 11 февраля, на предприятии смогли восстановить производство газойля. В ночь на 25 января была поражена первичная установка переработки нефти на туапсинском НПЗ "Роснефти".

Кроме того, в феврале началась серия атак, сначала на НПЗ "Лукойл" в Волгограде, где 3 февраля вывели из строя установку первичной переработки нефти. Завершились эти атаки 9 февраля, когда мощности Ильского и Афипского НПЗ в Краснодарском крае получили разные уровни повреждений.

Интересно! В феврале крупнейший терминал по отгрузке дизтоплива в прибрежной зоне сократил экспорт с 2,21 миллиона тонн до 1,72 миллиона тонн. По данным оператора терминала, в марте предусмотренные объемы поставок дизтоплива составляют 1,85 миллиона тонн. Однако, вероятно, "Транснефть" исправит минимизацию отгрузок в марте через "Приморск" из-за атаки беспилотника на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который соединен с северной веткой трубопровода дизельных продуктов.

Как Россия обходит санкции

Санкции против российской нефти не помешали ей проникнуть на европейский рынок. Это привело к получению Россией около 1 миллиарда евро в бюджете в течение 2023 года.

Полученные средства возникли в результате закупок топлива. Согласно исследованию Global Witness, примерно 35 миллионов баррелей очищенного топлива, которое попадало в Европейский Союз, по меньшей мере частично происходило из России, главным образом в форме дизельного топлива.

Заметьте! Способ обхождения санкций России уже известен: страны ЕС не могут прямо закупать санкционные товары. Однако, если российское сырье подвергается дальнейшей обработке в других странах и превращается в топливо, это становится допустимым. В основном, нефтепродукты из России транспортируются в Индию и Турцию.