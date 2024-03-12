У яких випадках не платять за ЖКП
6 лютого 2024 року уряд змінив порядок здійснення перерахунку вартості комуналки. У деяких випадках за ЖКП можна не платити зовсім.
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Не сплачувати можна, якщо комунальні послуги:
- не були надані у повному обсязі;
- не надавалися зовсім;
- не відповідають визначеним стандартам якості.
Якщо споживач заявляє про одну з вказаних ознак, він може вимагати перерахунку. Для цього необхідно звернутися до регулятора з актом-претензією.
Після цього постачальник має здійснити перевірку. Якщо претензія підтверджується, регулятор зобов'язаний провести перерахунок протягом 30 днів і виплатити компенсацію.
У разі прийняття рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця, починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог,
– йдеться у повідомленні
Хто може не платити за ЖКП
Урядом визначено випадки при яких громадянину належить компенсація від регулятора. Йдеться про такі ситуації:
- порушено графік вивезення побутових відходів;
- в будинку температура повітря нижча за допустиму;
- температура гарячої води та теплоносія не відповідає нормі;
- гаряча та холодна вода, що надходять у помешкання, неналежної якості.