У яких випадках не платять за ЖКП

6 лютого 2024 року уряд змінив порядок здійснення перерахунку вартості комуналки. У деяких випадках за ЖКП можна не платити зовсім.

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Не сплачувати можна, якщо комунальні послуги:

не були надані у повному обсязі;

не надавалися зовсім;

не відповідають визначеним стандартам якості.

Якщо споживач заявляє про одну з вказаних ознак, він може вимагати перерахунку. Для цього необхідно звернутися до регулятора з актом-претензією.

Після цього постачальник має здійснити перевірку. Якщо претензія підтверджується, регулятор зобов'язаний провести перерахунок протягом 30 днів і виплатити компенсацію.

У разі прийняття рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця, починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог,

– йдеться у повідомленні

Хто може не платити за ЖКП

Урядом визначено випадки при яких громадянину належить компенсація від регулятора. Йдеться про такі ситуації: