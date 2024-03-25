Хто має право на пільгу
Пільги для ветеранів передбачені Статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
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Пільговикам ветеранам війни пропонується 50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого і рідкого побутового палива, а також зрідженого газу.
Серед членів сім'ї пільговика, скористатися цією пільгою можуть:
- подружжя;
- неповнолітні діти (до 18 років);
- незаміжні/нежонаті дорослі діти, які мають інвалідність з дитинства категорій І та ІІ або інвалідність І групи;
- особа, яка доглядає за інвалідом війни І групи, за умови спільного проживання, а також якщо особа з інвалідністю не перебуває у шлюбі;
- непрацездатні батьки;
- особа, що перебуває під опікою або піклуванням пільговика, з якою вона проживає.
Хто може взагалі не платити за комуналку
6 лютого 2024 року були внесені зміни до порядку перерахунку платежів за житлово-комунальні послуги з боку уряду, що дозволяє у певних ситуаціях не сплачувати за них взагалі.
Звільнення від оплати ЖКП можливе у випадках:
- якщо послуги були надані не в повному обсязі або зовсім не були надані;
- якщо якість наданих послуг не відповідає встановленим стандартам.
У разі виникнення однієї з цих обставин, споживач має право вимагати перерахунку вартості послуг, подавши акт-претензію до регуляторного органу.