Хто має право на пільгу

Пільги для ветеранів передбачені Статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Пільговикам ветеранам війни пропонується 50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого і рідкого побутового палива, а також зрідженого газу.

Важливо! Знижка надається за умови, що середній місячний дохід на одного члена сім'ї не перевищує суму, яка дає право на отримання податкової соціальної пільги. У 2024 році ця сума становить 4 240 гривень.

Серед членів сім'ї пільговика, скористатися цією пільгою можуть:

подружжя;

неповнолітні діти (до 18 років);

незаміжні/нежонаті дорослі діти, які мають інвалідність з дитинства категорій І та ІІ або інвалідність І групи;

особа, яка доглядає за інвалідом війни І групи, за умови спільного проживання, а також якщо особа з інвалідністю не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, що перебуває під опікою або піклуванням пільговика, з якою вона проживає.

Хто може взагалі не платити за комуналку

6 лютого 2024 року були внесені зміни до порядку перерахунку платежів за житлово-комунальні послуги з боку уряду, що дозволяє у певних ситуаціях не сплачувати за них взагалі.

Звільнення від оплати ЖКП можливе у випадках:

якщо послуги були надані не в повному обсязі або зовсім не були надані;

якщо якість наданих послуг не відповідає встановленим стандартам.

У разі виникнення однієї з цих обставин, споживач має право вимагати перерахунку вартості послуг, подавши акт-претензію до регуляторного органу.

Важливо! Після отримання претензії, постачальник послуг зобов'язаний провести необхідну перевірку. У разі підтвердження скарги, регулятор має здійснити перерахунок протягом 30 днів і виплатити належну компенсацію.