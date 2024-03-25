Як змінились розміри пенсій

Якщо раніше мінімальна виплата для пенсіонерів становила 2 093 гривень, то нині вона сягнула – 2 361 гривні. Водночас максимальна пенсія дорівнює 10 прожитковим мінімумам, тобто нині становить – 23 610 гривень.

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Зауважте! Перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу. Він також безпосередньо пов'язаний зі збільшенням прожиткового мінімуму, що наразі становить 2 361 гривню.

Цьогоріч індексацію в Україні сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Тобто, додатково зросла мінімальна пенсія – до 2 725 гривень, а найбільша пенсія залишилась фактично на рівні 23 610 гривень. Про це розповіла в ефірі телемарафону міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 гривні. Торік і цьогоріч індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень. А найбільша пенсія зросте одразу на 3 000 гривень, і це буде 23 610 гривень.

На чому базувалось збільшення пенсії

Збільшення пенсії ґрунтується на індикаторах інфляції та динаміці середньої заробітної плати по країні. Тобто, внаслідок індексації, пенсії в Україні також зростуть приблизно на 8%, що в середньому означає збільшення виплат на 322 гривні. Таким чином, середній розмір пенсії зросте до 5 717 гривень.