Які пільги для пенсіонерів

Нагадуємо, що мінімальний розмір виплат для пенсіонерів у 2024 році становить 2 361 гривню. Раніше цей показник був на рівні майже 2 100 гривень. У зв'язку з такими низькими виплатами держава намагається покрити такий мінімальний розмір виплат різноманітними пільгами.

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Це зроблено для того, щоб не тільки зменшити фінансове навантаження на літніх людей, але й забезпечення їхній соціальний захист.

Серед послуг, на які пенсіонери можуть отримувати пільги, є:

  • Право на субсидію

Щоб отримати пільги на сплату житлово-комунальних послуг, пенсіонерам варто звернутися до соціальних служб та надати відповідну заяву та декларацію про доходи.

  • Пільга 100% на оплату комунальних послуг

Повна знижка на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості й раніше працювали за певними спеціальностями: педагогічні працівники, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

  • Право на безоплатний проїзд

Це право надається за наявності відповідного пенсійного посвідчення на весь громадський наземний транспорт. Виняток – таксі. Крім того, пенсіонери можуть безплатно користуватися залізничним транспортом приміського сполучення, незалежно від місця проживання.

  • Право на юридичну допомогу

Пенсіонерам надається пільга на отримання юридичної допомоги. Вона покриває послугу як повністю, так і частково. Також, пенсіонерам забезпечується захист, представництво інтересів осіб у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, а також складення процесуальних документів.