Які пільги для пенсіонерів

Нагадуємо, що мінімальний розмір виплат для пенсіонерів у 2024 році становить 2 361 гривню. Раніше цей показник був на рівні майже 2 100 гривень. У зв'язку з такими низькими виплатами держава намагається покрити такий мінімальний розмір виплат різноманітними пільгами.

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Це зроблено для того, щоб не тільки зменшити фінансове навантаження на літніх людей, але й забезпечення їхній соціальний захист.

Важливо! Отримати пільги можна лише при наявності відповідного пенсійного посвідчення.

Серед послуг, на які пенсіонери можуть отримувати пільги, є:

Право на субсидію

Щоб отримати пільги на сплату житлово-комунальних послуг, пенсіонерам варто звернутися до соціальних служб та надати відповідну заяву та декларацію про доходи.

Пільга 100% на оплату комунальних послуг

Повна знижка на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості й раніше працювали за певними спеціальностями: педагогічні працівники, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Право на безоплатний проїзд

Це право надається за наявності відповідного пенсійного посвідчення на весь громадський наземний транспорт. Виняток – таксі. Крім того, пенсіонери можуть безплатно користуватися залізничним транспортом приміського сполучення, незалежно від місця проживання.

Право на юридичну допомогу

Пенсіонерам надається пільга на отримання юридичної допомоги. Вона покриває послугу як повністю, так і частково. Також, пенсіонерам забезпечується захист, представництво інтересів осіб у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, а також складення процесуальних документів.