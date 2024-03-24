Какие льготы для пенсионеров
Напоминаем, что минимальный размер выплат для пенсионеров в 2024 году составляет 2 361 гривну. Ранее этот показатель был на уровне почти 2 100 гривен. В связи с такими низкими выплатами государство пытается покрыть такой минимальный размер выплат различными льготами.
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Это сделано для того, чтобы не только уменьшить финансовую нагрузку на пожилых людей, но и обеспечения их социальной защиты.
Среди услуг, на которые пенсионеры могут получать льготы, есть:
- Право на субсидию
Чтобы получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, пенсионерам следует обратиться в социальные службы и предоставить соответствующее заявление и декларацию о доходах.
- Льгота 100% на оплату коммунальных услуг
Полная скидка на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется пенсионерам, проживающих в сельской местности и ранее работали по определенным специальностям: педагогические работники, медицинские и фармацевтические работники, специалисты по защите растений, работники музеев, библиотек, работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
- Право на бесплатный проезд
Это право предоставляется при наличии соответствующего пенсионного удостоверения на весь общественный наземный транспорт. Исключение – такси. Кроме того, пенсионеры могут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом пригородного сообщения, независимо от места жительства.
- Право на юридическую помощь
Пенсионерам предоставляется льгота на получение юридической помощи. Она покрывает услугу как полностью, так и частично. Также, пенсионерам обеспечивается защита, представительство интересов лиц в судах, государственных органах, органах местного самоуправления, а также составление процессуальных документов.