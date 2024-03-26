Завершення опалювального сезону в Києві

Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста – зекономити на сплаті за опалення. Відтак, з 28 березня розпочнеться процес відключення.

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Мер Києва, Віталій Кличко нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. А саме тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим – необхідно кілька днів.

Зверніть увагу! Відключення систем опалення в закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їхніх керівників.

Віталій Кличко також наголосив, що попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення.

Яке рішення прийняло Укренерго

Раніше, 24 березня в ефірі телемарафону голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що рішення щодо закінчення опалювального сезону у деяких областях буде прийматися окремо, передає 24 Канал. Йдеться про регіони, що найбільше постраждали від російських атак.

Кудрицький наголошує, що саме постійна температура повітря вливатиме на швидкість закінчення опалювального сезону. За його словами, при невчасному відключенні, є ризик перевантажити енергосистему.