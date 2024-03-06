Витрати українців: яка середня оплата карткою в інтернеті та магазині
6 березня 2024, 18:00Читать новость на русском
Джерело:НБУ
Середній чек при оплаті картками в Україні минулого року становив 325 гривень, тоді як в інтернеті – 490 гривень. Найбільше грошей отримали торговельні мережі.
Скільки витрачають українці з карток
У 2023 році загальна сума транзакцій з платіжних карток, які були випущені українськими банками та фінустановами, склала 6,1 трильйона гривень. З них 90,4% було витрачено в Україні. Натомість закордоном вони витратили 3,9 трильйона гривень з карток.
Читайте також Підроблення грошей: які банкноти найчастіше виявляються фальшивіЗверніть увагу! Нині близько 65% усіх фінансових операцій припадають на безготівку, тоді як у 2021 році цей показник становив 61%.
Найбільше операцій з платіжними картками було здійснено:
- на розрахунки в торговельній мережі – 40,4% від усіх безготівкових операцій (1,6 трильйона гривень);
- на перекази з картки на картку – 37,1% (або 1,4 трильйона гривень).
До слова оплата товарів і послуг в інтернеті склала 16%, тобто 646,5 мільярда гривень.
Середня сума однієї операції в Україні минулого року:
- у торговельних мережах – 325 гривень (у довоєнному році – 238 гривень);
- із переказу з картки на картку – 1 972 гривень (1 512 гривень);
- з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 490 гривень (395 гривень).