Які банкноти підробляють найчастіше

У НБУ повідомили, що такий рівень є у 8 разів меншим, ніж у Європі. Там на 1 мільйон банкнот припадає 16 фальшивих євро.

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Минулого року найчастіше підробляли банкноти старого зразка, а 93% від усіх вилучених припадала на:

200 гривень – 61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми;

500 гривень – 24% та 41% відповідно;

100 гривень – 8% та 3% відповідно.

Всі інші вилучені банкноти становили всього 7%. Також регулятор наголосив на високій надійності банкнот номіналом від 100 до 1 000 гривень, які він увів у обіг у 2015-2020 роках.

Зверніть увагу! У 2023 році серед банкнот нового покоління виявили 18% фальшивих, тобто на 1 мільйон купюр, лише 0,4% підробок.

Що з банкнотами в Україні

На початку 2024 року в готівковому обігу було найбільше банкнот номіналом 500 гривень – 28,3 % від загальної кількості.

Також у 2023 році сума готівки в обігу країни зросла на 6,7% й уже на 1 січня 2024 року становила 764,4 мільярда гривень.

Нагадаємо! Нині на одного жителя України припадає 66 банкнот.