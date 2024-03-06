Скільки витрачають українці з карток

У 2023 році загальна сума транзакцій з платіжних карток, які були випущені українськими банками та фінустановами, склала 6,1 трильйона гривень. З них 90,4% було витрачено в Україні. Натомість закордоном вони витратили 3,9 трильйона гривень з карток.

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Зверніть увагу! Нині близько 65% усіх фінансових операцій припадають на безготівку, тоді як у 2021 році цей показник становив 61%.

Найбільше операцій з платіжними картками було здійснено:

на розрахунки в торговельній мережі – 40,4% від усіх безготівкових операцій (1,6 трильйона гривень);

на перекази з картки на картку – 37,1% (або 1,4 трильйона гривень).

До слова оплата товарів і послуг в інтернеті склала 16%, тобто 646,5 мільярда гривень.

Середня сума однієї операції в Україні минулого року:

у торговельних мережах – 325 гривень (у довоєнному році – 238 гривень);

із переказу з картки на картку – 1 972 гривень (1 512 гривень);

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 490 гривень (395 гривень).

Зауважте! Близько 90% від усіх безготівкових операцій у торговельній мережі здійснювалися за допомогою безконтактної технології оплати та NFC-технології.