Подарунок пенсіонерам до кінця року: кому держава оплатить оздоровлення у санаторії
- До кінця року безкоштовне оздоровлення в санаторіях передбачене для пенсіонерів, які повернулися з полону.
- Для оформлення путівки необхідно звернутися до Управління соцзахисту або ЦНАПу з пакетом документів, включаючи медичну довідку та підтвердження перебування в полоні.
До кінця року частина українських пенсіонерів може отримати безкоштовне оздоровлення в санаторіях. Дізнайтеся, хто має право на цю державну підтримку, які документи необхідно підготувати та які кроки потрібно зробити, щоб скористатися можливістю.
Кому держава оплачує путівку в санаторій?
До кінця року державна підтримка на оздоровлення в санаторіях передбачена для обмеженої категорії пенсіонерів – тих, хто повернувся з полону. Саме вони можуть скористатися безкоштовною путівкою, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Втім раніше державне фінансування санаторного лікування поширювалося й на інші категорії громадян, проте зараз ця можливість збережена лише для колишніх полонених.
Цікаво! Зміни передбачають, що постраждалі особи можуть за власним бажанням мати одну супроводжуючу особу під час проходження санаторно-курортного лікування в рамках державної програми.
Як оформити безкоштовну путівку?
У Зіньківській громаді пояснили: щоб отримати санаторне лікування за кошт держави, пенсіонеру потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення або до найближчого ЦНАПу.
Для оформлення путівки необхідно надати пакет документів:
- заяву встановленої форми, копії паспорта та ІПН, медичну довідку з рекомендацією санаторно-курортного лікування від сімейного лікаря,
- а також документ, що підтверджує перебування в полоні через збройну агресію проти України.
Які ще є пільги для пенсіонерів?
В Україні пенсіонери можуть користуватися різними пільгами. Серед них звільнення від сплати земельного податку, безкоштовний проїзд у громадському транспорті та безкоштовна парковка на платних стоянках.
Додатково певні категорії пенсіонерів отримують безкоштовну комунальні послуги та путівки в санаторії, наприклад, колишні полонені.
Інші пільги включають знижки на автострахування, безкоштовну юридичну допомогу та доплати за віком, що допомагає покращити фінансовий стан літніх людей.