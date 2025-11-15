Укр Рус
Економіка Соцвиплати Подарунок пенсіонерам до кінця року: кому держава оплатить оздоровлення у санаторії
15 листопада, 17:30
2

Подарунок пенсіонерам до кінця року: кому держава оплатить оздоровлення у санаторії

Катерина Добровольська
Основні тези
  • До кінця року безкоштовне оздоровлення в санаторіях передбачене для пенсіонерів, які повернулися з полону.
  • Для оформлення путівки необхідно звернутися до Управління соцзахисту або ЦНАПу з пакетом документів, включаючи медичну довідку та підтвердження перебування в полоні.

До кінця року частина українських пенсіонерів може отримати безкоштовне оздоровлення в санаторіях. Дізнайтеся, хто має право на цю державну підтримку, які документи необхідно підготувати та які кроки потрібно зробити, щоб скористатися можливістю.

Кому держава оплачує путівку в санаторій?

До кінця року державна підтримка на оздоровлення в санаторіях передбачена для обмеженої категорії пенсіонерів – тих, хто повернувся з полону. Саме вони можуть скористатися безкоштовною путівкою, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Цікаво Роки праці не зарахують: кого залишать без пенсії у 2026 році 

Втім раніше державне фінансування санаторного лікування поширювалося й на інші категорії громадян, проте зараз ця можливість збережена лише для колишніх полонених.

Цікаво! Зміни передбачають, що постраждалі особи можуть за власним бажанням мати одну супроводжуючу особу під час проходження санаторно-курортного лікування в рамках державної програми.

Як оформити безкоштовну путівку?

У Зіньківській громаді пояснили: щоб отримати санаторне лікування за кошт держави, пенсіонеру потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення або до найближчого ЦНАПу.

Для оформлення путівки необхідно надати пакет документів: 

  • заяву встановленої форми, копії паспорта та ІПН, медичну довідку з рекомендацією санаторно-курортного лікування від сімейного лікаря,
  • а також документ, що підтверджує перебування в полоні через збройну агресію проти України.

Які ще є пільги для пенсіонерів?

  • В Україні пенсіонери можуть користуватися різними пільгами. Серед них звільнення від сплати земельного податку, безкоштовний проїзд у громадському транспорті та безкоштовна парковка на платних стоянках.

  • Додатково певні категорії пенсіонерів отримують безкоштовну комунальні послуги та путівки в санаторії, наприклад, колишні полонені.

  • Інші пільги включають знижки на автострахування, безкоштовну юридичну допомогу та доплати за віком, що допомагає покращити фінансовий стан літніх людей.