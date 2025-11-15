Подарунок пенсіонерам до кінця року: кому держава оплатить оздоровлення у санаторії

До кінця року частина українських пенсіонерів може отримати безкоштовне оздоровлення в санаторіях. Дізнайтеся, хто має право на цю державну підтримку, які документи необхідно підготувати та які кроки потрібно зробити, щоб скористатися можливістю.

Кому держава оплачує путівку в санаторій?

До кінця року державна підтримка на оздоровлення в санаторіях передбачена для обмеженої категорії пенсіонерів – тих, хто повернувся з полону. Саме вони можуть скористатися безкоштовною путівкою, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Втім раніше державне фінансування санаторного лікування поширювалося й на інші категорії громадян, проте зараз ця можливість збережена лише для колишніх полонених.

Цікаво! Зміни передбачають, що постраждалі особи можуть за власним бажанням мати одну супроводжуючу особу під час проходження санаторно-курортного лікування в рамках державної програми.

Як оформити безкоштовну путівку?

У Зіньківській громаді пояснили: щоб отримати санаторне лікування за кошт держави, пенсіонеру потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення або до найближчого ЦНАПу.

Для оформлення путівки необхідно надати пакет документів:

заяву встановленої форми, копії паспорта та ІПН, медичну довідку з рекомендацією санаторно-курортного лікування від сімейного лікаря,

а також документ, що підтверджує перебування в полоні через збройну агресію проти України.

Які ще є пільги для пенсіонерів?