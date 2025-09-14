Безкоштовний відпочинок у санаторії для пенсіонерів це реальність. Але право на таку пільгу мають лише окремі категорії громадян.

Хто з пенсіонерів може відпочити за рахунок держави?

Нині в Україні право на безоплатну путівку до санаторію фактично збережене лише для пенсіонерів, які повернулися з полону. Саме ця категорія громадян забезпечується лікуванням та відпочинком за рахунок державного бюджету, розповідає 24 Канал.

Цікаво Не всі це знають: яка різниця між пенсією та соціальною виплатою

Для оформлення потрібно звернутися до УСЗН або ЦНАП і надати пакет документів, серед яких паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок від сімейного лікаря та довідка, що підтверджує факт перебування в полоні.

Чи передбачені безкоштовні путівки для людей із інвалідністю?

Для інших категорій пенсіонерів безкоштовні путівки наразі не передбачені. Водночас існує альтернатива, зокрема реабілітаційні послуги через НСЗУ.

Зауважте! Якщо заклад має договір із Національною службою здоров’я, а сімейний лікар видав електронне направлення, літня людина може пройти курс відновлення безкоштовно.

Таким чином, повноцінний санаторний відпочинок від держави сьогодні доступний лише для колишніх полонених, тоді як інші пенсіонери можуть розраховувати на безоплатну реабілітацію за направленням лікаря.

Що відомо про пенсії в Україні: коротко про головне