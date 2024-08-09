Як безоплатно пройти реабілітацію
Особи з інвалідністю мають змогу безоплатно пройти реабілітацію в спеціальних установах Мінсоцполітики, передає 24 Канал.
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Реабілітація може бути різною: медичною, психолого-педагогічною, фізичною, професійною та соціальною. Вона спрямована на відновлення фізичних, інтелектуальних та соціальних можливостей.
Щоб людина з інвалідністю або дитина з інвалідністю могла безкоштовно пройти реабілітацію в установах, підпорядкованих Мінсоцполітики, слід виконати кілька кроків:
- Ознайомтеся з переліком реабілітаційних закладів.
- Оберіть заклад за місцем розташування або списком послуг.
- Зв’яжіться з обраною установою, повідомивши про бажання отримати реабілітацію.
- Надішліть копії документів (висновок МСЕК або ЛКК та ІПР).
- Отримавши підтвердження від закладу, зверніться до місцевого управління соцзахисту з заявою.
- УСЗН надішле направлення до обраного закладу.
- Реабілітаційний заклад повідомить вас про початок курсу.