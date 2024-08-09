Как бесплатно пройти реабилитацию
Лица с инвалидностью могут бесплатно пройти реабилитацию в специальных учреждениях Минсоцполитики, передает 24 Канал.
Читайте также Должны ли пенсионеры платить за доставку газа: кто имеет льготы
Реабилитация может быть разной: медицинской, психолого-педагогической, физической, профессиональной и социальной. Она направлена на восстановление физических, интеллектуальных и социальных возможностей.
Чтобы человек с инвалидностью или ребенок с инвалидностью мог бесплатно пройти реабилитацию в учреждениях, подчиненных Минсоцполитики, следует выполнить несколько шагов:
- Ознакомьтесь с перечнем реабилитационных учреждений.
- Выберите заведение по месту расположения или списку услуг.
- Свяжитесь с выбранным учреждением, сообщив о желании получить реабилитацию.
- Отправьте копии документов (заключение МСЭК или ВКК и ИПР).
- Получив подтверждение от заведения, обратитесь в местное управление соцзащиты с заявлением.
- УСЗН направит направление в выбранное заведение.
- Реабилитационное заведение сообщит вам о начале курса.