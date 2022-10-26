Українців у 8 областях забезпечать безплатними дровами: як їх отримати

Мешканців прифронтових територій забезпечать паливною деревиною. Уряд виділив 562,5 мільйона гривень на закупівлю дров для жителів 8 областей.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона зауважила, що мешканці прифронтових областей потребують паливо для обігріву осель через значні пошкодження інфраструктури.

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Уряд розпочав операцію із забезпечення мешканців прифронтових територій паливною деревиною. На вісім прифронтових областей Уряд перерахував 562,5 мільйона гривень. Тепер ОВА мають швидко закупити деревину в лісгоспів і передати домогосподарствам. Безоплатно!

– написала міністерка

За її словами, буде закуплено 250 тисяч кубометрів лісу або 5000 вагонів. Цього має вистачити на 70 тисяч домогосподарств.

Закликаю ОВА та лісгоспи діяти дуже оперативно. Бо холоди наближаються, а люди чекають. Попереджаю потенційних зловмисників: навіть не думайте, намагання щось вкрасти каратимуться показово суворо, не ризикуйте.

– наголосила Верещук

Нагадаємо, в Україні запрацював онлайн-магазин ДроваЄ. На ньому купити деревину можна усього в декілька кліків.

Як замовити дрова:

Зайти на ресурс та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся.

Вказати адресу доставки дров.

Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити.

Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності.

Визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без.

Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.