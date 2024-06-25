Пільговий проїзд для пенсіонерів: які види транспорту доступні безкоштовно

Право на безкоштовний проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті іноді викликає непорозуміння. Це пов'язано з тим, що ця пільга має певні обмеження, про які необхідно бути обізнаними.

У якому транспорті проїзд безкоштовний

Таким чином, безкоштовний проїзд передбачено для пенсіонерів на міському пасажирському транспорті загального користування та на приміських маршрутах. Також безплатно можна пересуватися залізницею, але тільки приміського сполучення, при пред’явленні пенсійного посвідчення.

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Виключення становить лише таксі. Щодо проїзду в маршрутках, то слід пам'ятати, що тарифи та пільгові категорії пасажирів, яких водії маршруток мають право перевозити –встановлюються місцевими радами. Це рішення повинно бути оприлюднене на офіційному сайті ради, а в кожній маршрутці має бути розміщена відповідна інформація.

Які ще пільги доступні зараз для пенсіонерів

! Навіть введуть електронний квиток, то пенсіонери матимуть змогу отримати його безкоштовно.

Зокрема, юридичні послуги надаються пенсіонерам безоплатно або зі значною знижкою. Для зменшення витрат на комунальні послуги можна оформити субсидію.

Пенсіонер може отримати 100% знижки на ЖКП, якщо проживає у сільській місцевості та має певну професію.

Водночас пенсіонери можуть не сплачувати земельний податок. Головна умова те, що їхня ділянка має відповідати визначеним лімітам: