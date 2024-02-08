Продовження безмитної торгівлі України з Британією: що відомо

Представники Великої Британії прагнуть продовжити безмитну співпрацю з Україною до 2029 року. Однак, не для всіх товарів діятимуть такі сприятливі умови.

Що заявила Велика Британія

Відповідно до заяви Великої Британії, не всі товари зможуть бути завезені за вказаними умовами. Деяка продукція отримає дозвіл на безмитне ввезення лише на 2 роки, замість 5.

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На які товари діятиме скорочений термін ввезення:

яйця;

м'ясо птиці.

Молодший міністр торгівлі Грег Хендс наголосив на тому, що безмитний режим торгівлі вигідний не тільки для українських виробників, а і британському бізнесу. Також високопосадовець наполіг на продовженні підтримці України з боку уряду Великої Британії.

Грег Хендс Молодший міністр торгівлі у Великій Британії Ця угода забезпечує таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам та людям, що має вирішальне значення для її відновлення.

Чи діятиме безмитний режим у ЄС

З початку повномасштабного вторгнення Велика Британія скасували мито на торгівлю з Україною. Угода мала тривати до березня 2024 року.

Україна має чинну угоду з ЄС відносно безмитного ввезення товарів. Єврокомісія планує продовження дії цього рішення до червня 2025 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що скасування мита буде закріплено в угоді про асоціацію з ЄС. Це дозволить Україні мати постійний "економічний безвіз" у Європі.