Чи продовжив ЄС безмитну торгівлю з Україною: вже відоме рішення

Європарламент проголосував щодо безмитної торгівлі з Україною. Рішення було майже одностайним.

Яке рішення прийняли у Європарламенті

Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив у своєму Twitter, що Європарламент прийняв рішення продовжити безмитну торгівлю з Україною ще на один рік. Це зроблено задля підтримки української економіки під час війни.

Читайте також Ввезення генераторів та Starlink: в Україні повернули мито та ПДВ

За його словами, 9 травня на пленарному засіданні парламентарі підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною. Ситуація з глосами така:

за – 537 депутатів;

проти – 42 депутати;

утрималися – 38 депутатів.

Нагадаємо! У травні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення на рік скасувати всі мита і квоти на експорт з України.

Єврокомісія заборонила імпорт окремих українських продуктів