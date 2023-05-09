Чи продовжив ЄС безмитну торгівлю з Україною: вже відоме рішення

9 травня 2023, 15:03
Читать новость на русском

Джерело:

Rikard Jozwiak

Європарламент проголосував щодо безмитної торгівлі з Україною. Рішення було майже одностайним.

Яке рішення прийняли у Європарламенті

Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив у своєму Twitter, що Європарламент прийняв рішення продовжити безмитну торгівлю з Україною ще на один рік. Це зроблено задля підтримки української економіки під час війни.

Читайте також Ввезення генераторів та Starlink: в Україні повернули мито та ПДВ

За його словами, 9 травня на пленарному засіданні парламентарі підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною. Ситуація з глосами така:

  • за – 537 депутатів;
  • проти – 42 депутати;
  • утрималися – 38 депутатів.

Єврокомісія заборонила імпорт окремих українських продуктів

  • Єврокомісія 2 травня заборонила імпорт чотирьох українських агропродуктів до 5 держав ЄС. Мовиться про Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину.
  • Окрім того, виконавчий орган ЄС підтвердив надання фінансової підтримки європейським фермерам.
  • Заборона стосується: кукурудзи, пшениці, ріпаку та насіння соняшнику.
Автор: Тетяна Стельмах