Чи продовжив ЄС безмитну торгівлю з Україною: вже відоме рішення
9 травня 2023, 15:03Читать новость на русском
Джерело:Rikard Jozwiak
Європарламент проголосував щодо безмитної торгівлі з Україною. Рішення було майже одностайним.
Яке рішення прийняли у Європарламенті
Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив у своєму Twitter, що Європарламент прийняв рішення продовжити безмитну торгівлю з Україною ще на один рік. Це зроблено задля підтримки української економіки під час війни.
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За його словами, 9 травня на пленарному засіданні парламентарі підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною. Ситуація з глосами така:
- за – 537 депутатів;
- проти – 42 депутати;
- утрималися – 38 депутатів.
Єврокомісія заборонила імпорт окремих українських продуктів
- Єврокомісія 2 травня заборонила імпорт чотирьох українських агропродуктів до 5 держав ЄС. Мовиться про Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину.
- Окрім того, виконавчий орган ЄС підтвердив надання фінансової підтримки європейським фермерам.
- Заборона стосується: кукурудзи, пшениці, ріпаку та насіння соняшнику.