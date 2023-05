Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил в своем Twitter, что Европарламент принял решение продолжить беспошлинную торговлю с Украиной еще на один год. Это сделано для поддержки украинской экономики во время войны.

The European Parliament has now voted in favour of prolonging tariff free trade with #Ukraine by another year. 537 for, 42 against, 38 abstained