Какое решение было принято в Европарламенте

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил в своем Twitter, что Европарламент принял решение продолжить беспошлинную торговлю с Украиной еще на один год. Это сделано для поддержки украинской экономики во время войны.

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The European Parliament has now voted in favour of prolonging tariff free trade with #Ukraine by another year. 537 for, 42 against, 38 abstained - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 9, 2023

По его словам, 9 мая на пленарном заседании парламентарии поддержали продолжение беспошлинной торговли с Украиной. Ситуация с глоссами такова:

за – 537 депутатов;

против – 42 депутата;

воздержались – 38 депутатов.

Напомним! В мае 2022 года Совет ЕС принял решение на год отменить все пошлины и квоты на экспорт из Украины.

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