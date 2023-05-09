Какое решение было принято в Европарламенте
Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил в своем Twitter, что Европарламент принял решение продолжить беспошлинную торговлю с Украиной еще на один год. Это сделано для поддержки украинской экономики во время войны.
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The European Parliament has now voted in favour of prolonging tariff free trade with #Ukraine by another year. 537 for, 42 against, 38 abstained- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 9, 2023
По его словам, 9 мая на пленарном заседании парламентарии поддержали продолжение беспошлинной торговли с Украиной. Ситуация с глоссами такова:
- за – 537 депутатов;
- против – 42 депутата;
- воздержались – 38 депутатов.
Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов
- Еврокомиссия 2 мая запретила импорт четырех украинских агропродуктов в 5 государств ЕС. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.
- Кроме того, исполнительный орган ЕС подтвердил предоставление финансовой поддержки европейским фермерам.
- Запрет касается: кукурузы, пшеницы, рапса и семян подсолнечника.