Какое решение было принято в Европарламенте

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил в своем Twitter, что Европарламент принял решение продолжить беспошлинную торговлю с Украиной еще на один год. Это сделано для поддержки украинской экономики во время войны.

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По его словам, 9 мая на пленарном заседании парламентарии поддержали продолжение беспошлинной торговли с Украиной. Ситуация с глоссами такова:

  • за – 537 депутатов;
  • против – 42 депутата;
  • воздержались – 38 депутатов.

Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов

  • Еврокомиссия 2 мая запретила импорт четырех украинских агропродуктов в 5 государств ЕС. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.
  • Кроме того, исполнительный орган ЕС подтвердил предоставление финансовой поддержки европейским фермерам.
  • Запрет касается: кукурузы, пшеницы, рапса и семян подсолнечника.