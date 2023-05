Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив у своєму Twitter, що Європарламент прийняв рішення продовжити безмитну торгівлю з Україною ще на один рік. Це зроблено задля підтримки української економіки під час війни.

The European Parliament has now voted in favour of prolonging tariff free trade with #Ukraine by another year. 537 for, 42 against, 38 abstained