У якому виді транспорту українські пенсіонери можуть їздити абсолютно безплатно

Згідно з чинним законодавством, українські пенсіонери можуть користуватися деякими видами транспорту абсолютно безплатно. Для цього людині слід продемонструвати пенсійне посвідчення.

У якому транспорті пенсіонери можуть їздити безплатно

Особам похилого віку на пенсії не треба оплачувати проїзд у тролейбусах, трамваях і автобусах, пише 24 канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Також безплатний проїзд для літніх людей передбачено в електричках приміських маршрутів. Однак, наприклад, у маршрутних таксі їм потрібно оплатити поїздку.

Водночас пенсіонери зобов'язані надати оплат за проїзд у такому транспорті:

таксі;

електричках;

поїздах міжміського сполучення.

Важливо! Якщо мова йде про недержавні маршрутки, що їздять містом, то перелік пільгових категорій тут визначати місцеві ради. Інформація як про знижки, так і про безоплатний проїзд має розміщуватися в салоні транспортного засобу.