В каком транспорте пенсионеры могут ездить бесплатно

Лицам пожилого возраста на пенсии не надо оплачивать проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах, пишет 24 канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины от 17 мая 1993 года № 354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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Также бесплатный проезд для пожилых людей предусмотрен в электричках пригородных маршрутов. Однако, например, в маршрутных такси им нужно оплатить поездку.

В то же время пенсионеры обязаны предоставить оплат за проезд в таком транспорте:

такси;

электричках;

поездах междугородного сообщения.

Важно! Если речь идет о негосударственных маршрутках, что ездят по городу, то перечень льготных категорий здесь определять местные советы. Информация как о скидках, так и о бесплатном проезде должна размещаться в салоне транспортного средства.