Зниження рівня безробіття в Україні: що відбувається з ринком праці

В Україні рівень безробіття має знизитись на 19%. Уряд реформує ринок праці і запроваджує грошову допомогу для підприємців, що починають свою справу або розширюють власний бізнес.

Рівень безробіття в Україні

Міністерка Юлія Свириденко у розмові з Ніколасом Шмітом – Єврокомісаром з питань зайнятості та соціальних прав, повідомила, що до кінця року рівень безробіття в Україні має знизитися на 19%.

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Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр – Міністерка економіки Одне з важливих питань, на якому ми зараз сфокусовані – подолання безробіття в Україні. За підсумками поточного року ми прогнозуємо, що рівень безробіття знизиться до 19%, проте це досить високий показник.

Свириденко каже, що таких результатів вдалося досягнути завдяки впровадженню деяких інноваційних програм на ринку праці. Зокрема, йдеться про грантові ініціативи для підприємців. Значна кількість людей отримали кошти, завдяки яким був відкритий бізнес та створенні нові робочі місця.

Окремо варто звернути увагу на програми які займаються перекваліфікацією. Завдяки цьому нововведенню відбувається адаптація військових до нового цивільного життя.

Вважаємо, що всі сторони соціального діалогу – роботодавці, профспілки, органи влади – мають долучитися та об'єднати зусилля для вирішення проблеми безробіття.

– закликала Свириденко.

Значна увага у розмові Свириденко і Шміта була приділена питанню трудового законодавства в Україні, а саме роботою над програмою Ukraine Facility ЄС.

Чи змінилися зарплати в Україні

На початку повномасштабного вторгнення зарплати українців зменшились, деякі люди були скорочені і залишились без роботи. Однак, зараз ситуація радикально змінилася. Зарплати українців почали зростати.

Для порівняння, розмір заробітної плати громадян у червні 2022 року становив 13 957,63 гривні, а у тому ж місяці в 2023 році – 16 012,38 гривні.

Зміну розміру заробітної плати вираховують у відсотковому форматі, враховуючи інфляцію. Якщо брати до уваги ці фактори, то виплати українців зросли усього на 2%.