Індексація пенсій у 2024 році

У березні 2024 року буде проведена чергова індексація пенсій. Виплати збільшать наступним чином:

Читайте також Нова індексація пенсій: Зеленський розповів, коли українцям підвищать виплати

у 2024 році – 2 361 гривні;

у 2025 році – до 2 573 гривень;

у 2026 році – до 2 774 гривень.

Також зросте гарантована виплата для пенсіонерів, які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річного віку. Їх розмір буде таким:

2023 рік – 2 680 гривень;

з січня до липня 2024 року – 2 840 гривень;

з липня 2024 до січня 2025 року – 3 200 гривень;

2025 року – 3 348 гривень;

2026 року – 3 582 гривень.

Нагадаємо! Під час воєнного стану уряд може не проводити індексацію пенсій, але у 2023 році вона все ж була здійснена.

Коли відбудеться підвищення пенсій

Індексація пенсій, як і завжди запланована на перші числа березня 2024 року.

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Індексація пенсій має відбуватися щорічно з 1 березня. Але в час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Незважаючи на це, з 1 березня 2024 року повинна відбуватися індексація. Щоправда, точно говорити про терміни можна буде лише після затвердження державного бюджету.

Проте про розміри надбавок, на її думку, говорити ще зарано.

Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік,

– зауважила вона.

Нагадаємо! З 1 березня 2023 року була проведена індексація виплат для понад 10 мільйонів українців. В середньому їхні надходження зросли у діапазоні від 100 до 1 500 гривень.