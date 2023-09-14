Нова індексація пенсій для українців
Нова індексація пенсій, як і завжди, пройде у березні 2024 року.
Читайте також Нова надбавка для пенсіонерів: як отримати підвищену пенсію
Звичайно, буде суттєва індексація пенсій — плануємо на березень, як це й передбачено законом.
Також він наголосив, що акцент у держбюджеті на наступний рік буде робитися не лише на обороні, а й на стимулюванні економіки. Наприклад збільшиться кількість робочих місць.
Коли відбудеться підвищення пенсій
Дарина Марчак теж повідомила, що індексація пенсій відбудеться 1 березня 2024 року.
Індексація пенсій має відбуватися щорічно з 1 березня. Але в час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Незважаючи на це з 1 березня 2024 року повинна відбуватися індексація. Щоправда, точно говорити про терміни можна буде лише після затвердження державного бюджету.
Вона наголосила, що передбачити розмір доплати поки що неможливо, проте у держбюджеті передбачені такі виплати.
Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік.
– зауважила вона.