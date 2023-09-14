Нова індексація пенсій для українців

Нова індексація пенсій, як і завжди, пройде у березні 2024 року.

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Володимир Зеленський Президент України Звичайно, буде суттєва індексація пенсій — плануємо на березень, як це й передбачено законом.

Також він наголосив, що акцент у держбюджеті на наступний рік буде робитися не лише на обороні, а й на стимулюванні економіки. Наприклад збільшиться кількість робочих місць.

Нагадаємо! З 1 березня 2023 року була проведена індексація виплат для понад 10 мільйонів українців. В середньому їх надходження зросли у діапазоні від 100 до 1 500 гривень.

Коли відбудеться підвищення пенсій

Дарина Марчак теж повідомила, що індексація пенсій відбудеться 1 березня 2024 року.

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Індексація пенсій має відбуватися щорічно з 1 березня. Але в час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Незважаючи на це з 1 березня 2024 року повинна відбуватися індексація. Щоправда, точно говорити про терміни можна буде лише після затвердження державного бюджету.

Вона наголосила, що передбачити розмір доплати поки що неможливо, проте у держбюджеті передбачені такі виплати.

Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік.

– зауважила вона.

Зверніть увагу! В ході цьогорічної індексації пенсій мінімальний розмір виплат для непрацюючих осіб зріс з 2 100 гривень до 2 520 гривень.