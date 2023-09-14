Новая индексация пенсий для украинцев
Новая индексация пенсий, как всегда, пройдет в марте 2024 года.
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Конечно, будет существенная индексация пенсий — планируем на март, как это предусмотрено законом.
Также он подчеркнул, что акцент в госбюджете на следующий год будет делаться не только на обороне, но и стимулировании экономики. К примеру увеличится количество рабочих мест.
Когда произойдет повышение пенсий
Дарья Марчак тоже сообщила, что индексация пенсий состоится 1 марта 2024 года
Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но в период полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно только после утверждения государственного бюджета.
Она подчеркнула, что предусмотреть размер доплаты пока невозможно, однако в госбюджете предусмотрены такие выплаты.
Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год.
– заметила она.