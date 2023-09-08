Когда произойдет повышение пенсий
Последняя индексация выплат произошла в марте 2023 года, тогда минимальный размер пенсии для неработающих вырос с 2 100 гривен до 2 520 гривен.
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Следующая индексация запланирована с 1 марта 2024 года. Об этом сообщила замминистра Дарья Марчак, сообщает 24 Канал.
Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но в период полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно только после утверждения государственного бюджета.
Расходы на индексацию уже заложены в бюджет 2024 года. Если ситуация будет более или менее стабильной, рост пенсий обязательно произойдет. О сумме повышений говорить пока невозможно.
Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год.
– заметила Марчак