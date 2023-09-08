Коли відбудеться підвищення пенсій

Остання індексація виплат відбулася у березні 2023 року, тоді мінімальний розмір пенсії для непрацюючих осіб зріс з 2 100 гривень до 2 520 гривень.

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Наступна індексація запланована з 1 березня 2024 року. Про це повідомила замміністра Дарина Марчак, повідомляє 24 Канал.

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Індексація пенсій має відбуватися щорічно з 1 березня. Але в час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Незважаючи на це з 1 березня 2024 року повинна відбуватися індексація. Щоправда, точно говорити про терміни можна буде лише після затвердження державного бюджету.

Витрати на індексацію уже закладені у бюджет 2024 року. Якщо ситуація буде більш менш стабільною, зростання пенсій обов'язково відбудеться. Про суму підвищень говорити поки що неможливо.

Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік.

– зауважила Марчак

Зауважте! Після березневої індексації виплат у 2023 році, пенсії українців зросли на суму від 100 до 1 500 гривень.