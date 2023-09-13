Какую надбавку ввели для украинцев

Украинцы, получившие сверхурочный стаж, имеют право получить компенсацию за каждый дополнительный год. Об этом рассказала представительница ПФУ – Лариса Дикая, сообщает 24 Канал.

Читайте также Проблемы для Минфина: почему крепкая гривна не радует

По состоянию на данный момент, стаж считается сверхурочным, если он превышает 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Дикая объяснила, как высчитывается надбавка.

Лариса Дикая Заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Винницкой области За каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, но не более чем на 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, сейчас – 2 093 гривен. Соответственно максимум доплаты за год составляет 20,93 гривны.

Заметьте! Сверхурочный стаж начинает начисляться после окончания трудовой деятельности.

Какие еще есть надбавки для украинских пенсионеров

По возрасту

Такая ежемесячная выплата начисляется автоматически.

300 гривен получают пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет;

496 гривен – от 75 до 79 лет;

570 гривен – от 80 лет.

Прибавка прибавляется в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.

При особых обстоятельствах

800 гривен к пенсии можно добавить в индивидуальном порядке, обратившись в ПФУ. Кому предоставляют следующие выплаты:

гражданам, живущим в одиночестве и не имеющим трудоспособных близких родственников;

лицам от 80 лет, имеющим ухудшенное состояние здоровья;

тем, кто нуждается в особом уходе.

Для утверждения этих выплат необходимы документальные подтверждения об особых нуждах.

За содержание детей

Если пенсионер содержит ребенка до 18 лет, он имеет право на ежемесячную надбавку в размере – 150 гривен. Для оформления этой выплаты обратитесь в ПФУ и предоставьте документы, удостоверяющие проживание несовершеннолетнего лица с вами.