Минфин недоволен курсом
Еще раньше министр финансов Сергей Марченко выразил обеспокоенность по укреплению гривны. Он заявил, что у Украины нет для этого никаких фундаментальных факторов.
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Такие заявления главы Минфина прозвучали на встрече с Европейской бизнес ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины".
Это минус, о котором мы общаемся с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предполагаем курс 41,4 гривны за доллар.
Такие опасения вполне понятны. Министерство финансов может иметь потенциальные проблемы.
В чем причина
В государственном бюджете Украины курс на этот год был спрогнозирован на уровне 42,2 гривны. Соответственно, международная помощь и кредиты по курсу 42,2 гривны – это одна сумма, а по курсу в 36,6 гривны – совсем другая.
Как отмечает эксперт по банкам и банковскому надзору Евгений Дубогрыз, для Минфина близок к официальному курсу и отсутствие оснований его поднимать – проблема.
Это называется конфликтом интересов. Когда для НБУ важна курсовая стабильность, чтобы не было множественных курсов или хотя бы их было меньше. Для Минфина важно, чтобы курс был ближе к заложенному в прогноз, желательно даже немного выше,
– добавляет он.
- Курс в 42,2 гривны прогнозировали еще осенью прошлого года, когда в Украине была совсем другая финансовая ситуация, чем сейчас. Тогда даже 50 или 60 гривен за доллар были почти реальными.
- Впрочем, впоследствии ситуация изменилась в пользу Украины: появились соглашения с Евросоюзом и МВФ, больше стала макрофинпомощь и тому подобное. Однако прогнозируемые цифры в бюджете так и остались.
- Дубогрыз объясняет, что привязываться к входящим данным, связанным с войной, финансами и прочим, не очень разумно. Ведь то, что казалось точным прогнозом в прошлом году, сейчас нереалистично.
На каком уровне сейчас курс
- В банках, по данным "Минфина", обменять валюту в среднем можно за 37,5 гривны, а купить за 38,2 гривны.
- В обменниках ситуация немного другая: покупка обменниками доллара в среднем на уровне 37,62 гривны, а продажа – 38,2 гривны, по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен, а продажа – 38,12 гривны.