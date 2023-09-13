Мінфін незадоволений курсом

Ще раніше міністр фінансів Сергій Марченко висловив занепокоєння щодо зміцнення гривні. Він заявив, що в України немає для цього жодних фундаментальних чинників.

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Такі заяви глави Мінфіну пролунали на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України".

Сергій Марченко Міністр фінансів України Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 гривні за долар.

Такі побоювання цілком зрозумілі – Міністерство фінансів може мати потенційні проблеми.

У чому причина

У державному бюджеті Україні курс на цей рік був спрогнозований на рівні 42,2 гривні. Відповідно, міжнародна допомога та кредити за курсом 42,2 гривні – це одна сума, а за курсом у 36,6 гривні – зовсім інша.

Як зауважує експерт з банків та банківського нагляду Євген Дубогриз, для Мінфіну близький до офіційного курс та відсутність підстав його підіймати – проблема.

Це й називається конфліктом інтересів. Коли для НБУ важлива курсова стабільність, аби не було множинних курсів, або хоча б їх було менше. Для Мінфіну важливо, щоб курс був найближче до закладеного в прогноз, бажано, навіть, трохи вище,

– додає він.

Курс у 42,2 гривні прогнозували ще восени минулого року, коли в Україні була зовсім інша фінансова ситуація, ніж тепер. Тоді навіть 50 чи 60 гривень за долар були майже реальними.

Втім згодом ситуація змінилася на користь України: з’явилися угоди з Євросоюзом та МВФ, більшою стала макрофіндопомога тощо. Однак прогнозовані цифри в бюджеті так і залишилися.

Дубогриз пояснює, що прив'язуватися до вхідних даних, які пов'язані з війною, фінансами та іншим, не дуже розумно. Адже те, що здавалося точним прогнозом торік, зараз нереалістичне.

На якому рівні зараз курс