Индексация пенсий в 2024 году
В марте 2024 года будет произведена очередная индексация пенсий. Выплаты увеличат следующим образом:
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- в 2024 году – 2 361 гривна;
- в 2025 году – до 2573 гривен;
- в 2026 году – до 2774 гривен.
Также возрастет гарантированная выплата для пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летнего возраста. Их размер будет таким:
- 2023 год – 2 680 гривен;
- с января по июль 2024 года – 2 840 гривен;
- с июля 2024 по январь 2025 года – 3 200 гривен;
- 2025 – 3 348 гривен;
- 2026 – 3 582 гривен.
Когда произойдет повышение пенсий
Индексация пенсий, как всегда запланированная на первое число марта 2024 года.
Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но в период полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно только после утверждения государственного бюджета.
Однако о размерах надбавок, по ее мнению, говорить еще рано.
Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год,
– заметила она.