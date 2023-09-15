Индексация пенсий в 2024 году

В марте 2024 года будет произведена очередная индексация пенсий. Выплаты увеличат следующим образом:

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в 2024 году – 2 361 гривна;

в 2025 году – до 2573 гривен;

в 2026 году – до 2774 гривен.

Также возрастет гарантированная выплата для пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летнего возраста. Их размер будет таким:

2023 год – 2 680 гривен;

с января по июль 2024 года – 2 840 гривен;

с июля 2024 по январь 2025 года – 3 200 гривен;

2025 – 3 348 гривен;

2026 – 3 582 гривен.

Напомним! Во время военного положения правительство может не проводить индексацию пенсий, но в 2023 году она все же была осуществлена.

Когда произойдет повышение пенсий

Индексация пенсий, как всегда запланированная на первое число марта 2024 года.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но в период полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно только после утверждения государственного бюджета.

Однако о размерах надбавок, по ее мнению, говорить еще рано.

Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год,

– заметила она.

Напомним! С 1 марта 2023 года была проведена индексация выплат для более чем 10 миллионов украинцев. В среднем их поступления выросли в диапазоне от 100 до 1500 гривен.