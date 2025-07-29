У Білорусі різко зріс попит на військові технології. Після впровадження санкцій Росія намагається знайти інші джерела постачання компонентів для виробництва озброєння, насамперед безпілотників і ракет.

Як Білорусь розширює військові проєкти?

Для підтримки російського військово-промислового комплексу Білорусь прискорює запуск проєктів, що пов'язані із виробництвом дронів, прицільної техніки та електроніки подвійного призначення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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Якщо раніше Білорусь зосереджувалася на впровадженні інновацій у фармацевтиці, агротехніці та інших цивільних галузях виробництва, то тепер військові проєкти вийшли на перший план.

Інвестицій у військово-промисловий комплекс країни отримали надстроковий характер.

Більшість об'єктів, які необхідні для забезпечення армії, будують та вводять в експлуатацію пришвидшеними темпами – у межах 1-1,5 року.

Які проєкти реалізує Білорусь?

Наразі Білорусь активно розвиває власне виробництво композитних матеріалів для безпілотників.

Завод був створений на базі навчально-практичного центру багатоцільових безпілотних комплексів, однак у 2020 році проєкт заморозили.

Втім уже у 2022 році роботу відновили, оснастили підприємство до кінця 2024 року, а вже у березні 2025 року воно працювало на повну потужність.

Така ж ситуація склалася і на заводі "Зеніт-БелОМО", який спеціалізується на виробництві прицільних і автокомпонентів.

Виробництво орієнтоване не лише на власні потреби Білорусі, але й на продаж країнам СНД, зокрема Росії.

У серпні планують запустити виробничі лінії, а в грудні вже працювати на повну.

Варто знати! Тим часом на заводі "Інтеграл" розширюють потужності для виробництва електронних компонентів подвійного призначення і хочуть запустити новий цех до кінця року. Зокрема, виготовлятимуть мікросхеми, які можуть використовуватися для систем наведення російських ракет Х-101.