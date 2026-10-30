Хакери з КНДР можуть стояти за кібератакою на криптобіржу Binance, – Reuters

Кіберзлочинці 29 жовтня здійснили напад на криптобіржу Binance та викрали понад 6,3 мільярда доларів. Основну частину активів зловмисники вивели на десять блокчейнів усього за 20 хвилин.

Американська аналітична компанія TRM Labs заявила, що за масштабною крадіжкою стоять хакери з Північної Кореї, пише Reuters.

Що відомо про хакерську атаку?

У TRM Labs пов'язують атаку з TraderTraitor – хакерським підрозділом Північної Кореї.

TRM приписує атаку TraderTraitor, елітному хакерському підрозділу Північної Кореї, ґрунтуючись на надійній розвідці як в мережі, так і поза нею. Ми робимо це рішення з високою впевненістю,

– заявили в компанії.

Нагадаємо, 29 жовтня з гарячих гаманців криптовалютної біржі Binance зафіксували раптове виведення активів на приблизно 3,5 мільярда доларів у кількох блокчейн-мережах. Підозріла активність охопила щонайменше шість блокчейнів, а аналітики нарахували 87 транзакцій із 70 різними цифровими активами.

Значну частину коштів спрямували на одну неідентифіковану адресу, однак публічні дані не дають змоги встановити особу отримувача. Через чутки про можливий злам біржова монета BNB різко впала приблизно на 8%.

На підозрілі перекази відреагували емітенти стейблкоїнів: Tether спочатку заблокувала 971 мільйон USDT, а згодом обсяг заморожених активів перевищив 1,567 мільярда USDT. Компанія Circle також зупинила рух приблизно 823 мільйонів доларів, тож загалом вдалося заблокувати майже 2,4 мільярда доларів.

Засновник Binance Чанпен Чжао заявив, що інцидент має ознаки зламу, але запевнив: "Кошти користувачів у безпеці". Він також наголосив, що більше не очолює біржу, однак як акціонер упевнений у повному покритті можливих збитків клієнтів.

Водночас поки що достеменно не встановлено, чи було виведення коштів наслідком кібератаки, чи йшлося про внутрішній перерозподіл активів платформи.