За кибератакой на криптовалютную биржу Binance могут стоять хакеры из КНДР, – Reuters

Американская аналитическая компания TRM Labs заявила, что за крупной кражей стоят хакеры из Северной Кореи, пишет Reuters.

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Что известно о хакерской атаке?

В TRM Labs связывают атаку с TraderTraitor – хакерским подразделением Северной Кореи.

TRM приписывает атаку TraderTraitor, элитному хакерскому подразделению Северной Кореи, основываясь на достоверных разведывательных данных как в сети, так и за ее пределами. Мы принимаем это решение с высокой степенью уверенности– заявили в компании.

Напомним, 29 октября из "горячих" кошельков криптовалютной биржи Binance было зафиксировано внезапное выведение активов на сумму примерно 3,5 миллиарда долларов в нескольких блокчейн-сетях. Подозрительная активность охватила как минимум шесть блокчейнов, а аналитики насчитали 87 транзакций с 70 различными цифровыми активами.

Значительная часть средств была направлена на один неидентифицированный адрес, однако публичные данные не позволяют установить личность получателя. Из-за слухов о возможном взломе биржевая монета BNB резко упала примерно на 8%.

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На подозрительные переводы отреагировали эмитенты стейблкоинов: Tether сначала заблокировала 971 миллион USDT, а впоследствии объем замороженных активов превысил 1,567 миллиарда USDT. Компания Circle также приостановила движение примерно 823 миллионов долларов, так что в целом удалось заблокировать почти 2,4 миллиарда долларов.

Основатель Binance Чанпэн Чжао заявил, что инцидент имеет признаки взлома, но заверил: "Средства пользователей в безопасности". Он также подчеркнул, что больше не возглавляет биржу, однако как акционер уверен в полном покрытии возможных убытков клиентов.

В то же время пока точно не установлено, был ли вывод средств следствием кибератаки или речь шла о внутреннем перераспределении активов платформы.