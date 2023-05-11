Економіка Сальвадору стрімко зростає після легалізації криптовалюти
Джерело:Bitcoin Magazine
Сальвадор став першою країною, яка легалізувала криптовалюту на державному рівні. Виявилося, що це рішення було більш ніж вдалим.
Як змінилася економіка Сальвадору після легалізації біткойна
Ще у 2021 році Сальвадор визнав біткойн законним платіжним засобом, що зробило країну першою, хто наважився на таке рішення. Уже близько 2 років в країні можна розрахуватися криптовалютою у багатьох магазинах та установах.
Читайте також Де можна придбати житло за 1,5 біткойна
У той же день уряд теж купив собі 400 біткойнів. Наступним кроком стане введення облігацій на цю криптовалюту у формі цифрових документів. Проте це рішення ще розглядається.
Офіційна статистика за 2021 рік показує, що зросли такі показники:
- ВВП – на 10,3%;
- доходи від туризму – на 52%;
- зайнятість населення – на 7%;
- зростання нових підприємств – на 12%;
- експорт – на 17%.
Чому криптовалюта приваблює туристів
Біткойн є децентралізованою валютою, що сприяє розвитку туризму. Простими словами, нею можна розрахуватися за товари у будь-якій точці світу без обміну на національну валюту, що економить кошти на комісію.
Іншою перевагою криптовалюти є безпека транзакцій та анонімність. Біткойн надійно захищений від шахраїв, що приваблює більшість людей.
Хто вже почав використовувати токени для свого бізнесу
- З кожним роком криптовалюта стає все популярнішим способом оплати за послуги у багатьох компаніях. Одні із найбільших концернів світу вже тривалий час користуються цифровою валютою.
- Серед світових бізнесів нею користуються: Microsoft, Subway, Overstock, Expedia та інші.
- Українські підприємства теж ввели такий спосіб оплати, наприклад: Фокстрот, Stylus, Varus, "Техно Їжак", WOG.