Економіка Сальвадору стрімко зростає після легалізації криптовалюти

Сальвадор став першою країною, яка легалізувала криптовалюту на державному рівні. Виявилося, що це рішення було більш ніж вдалим.

Як змінилася економіка Сальвадору після легалізації біткойна

Ще у 2021 році Сальвадор визнав біткойн законним платіжним засобом, що зробило країну першою, хто наважився на таке рішення. Уже близько 2 років в країні можна розрахуватися криптовалютою у багатьох магазинах та установах.

Читайте також Де можна придбати житло за 1,5 біткойна

У той же день уряд теж купив собі 400 біткойнів. Наступним кроком стане введення облігацій на цю криптовалюту у формі цифрових документів. Проте це рішення ще розглядається.

Туристичний сектор країни значно виріс у ході цього рішення, наприклад за 2022 рік міжнародний туризм піднявся на 54%.

Офіційна статистика за 2021 рік показує, що зросли такі показники:

ВВП – на 10,3%;

доходи від туризму – на 52%;

зайнятість населення – на 7%;

зростання нових підприємств – на 12%;

експорт – на 17%.

Чому криптовалюта приваблює туристів

Біткойн є децентралізованою валютою, що сприяє розвитку туризму. Простими словами, нею можна розрахуватися за товари у будь-якій точці світу без обміну на національну валюту, що економить кошти на комісію.

Іншою перевагою криптовалюти є безпека транзакцій та анонімність. Біткойн надійно захищений від шахраїв, що приваблює більшість людей.

Хто вже почав використовувати токени для свого бізнесу

З кожним роком криптовалюта стає все популярнішим способом оплати за послуги у багатьох компаніях. Одні із найбільших концернів світу вже тривалий час користуються цифровою валютою.

Серед світових бізнесів нею користуються: Microsoft, Subway, Overstock, Expedia та інші.

Українські підприємства теж ввели такий спосіб оплати, наприклад: Фокстрот, Stylus, Varus, "Техно Їжак", WOG.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.